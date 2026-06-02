LIVE Milan – Rangnick DT Glasner allenatore | stasera incontro con l’austriaco in località segreta
Stasera si terrà un incontro con l’allenatore austriaco in una località riservata. Nel frattempo, la società ha deciso di sostituire l’attuale direttore generale, il direttore sportivo e l’allenatore, licenziandoli. Sono in corso le ricerche per trovare i nuovi responsabili delle cariche di vertice, mentre il direttore tecnico è stato già rimosso. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. Le deleghe di AD, almeno per il momento, sono passate proprio a Calvelli, mentre per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Temi più discussi: Il ruolo di dt, la scelta dell'allenatore e pieni poteri: Rangnick detta le condizioni al Milan; Niente Iraola per il Milan, sfuma il tecnico basco che preferisce la Premier; Milan: Iraola sempre più lontano, sfuma ipotesi tecnico basco; Milan, spunta l'ipotesi Jaissle: Rangnick spinge per il giovane tedesco.
Ci sarebbero ostacoli da superare.... Uno dei nomi caldi per la panchina del Milan, oltre ad Oliver Glasner, è quello di Jaissle, attuale allenatore dell'Al Ahli in Arabia Saudita Il #Milan osserva attentamente la situazione e sarebbe più che stuzzicato dal s - Facebook facebook
Se ne sta parlando in live se Rangnick viene da DT potrebbero scegliere Glasner dicono ha quel gioco li verticalizzazioni e pressing alto seppur sembra tiene tanto anche alla fase difensiva x.com
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