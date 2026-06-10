Yunus Musah non sarà riscattato dall'Atalanta e tornerà al Milan. La società sta valutando due opzioni sul mercato per il centrocampista. La decisione sulla prossima stagione dipenderà dagli sviluppi relativi a queste trattative. La situazione riguarda esclusivamente le operazioni di mercato e le valutazioni sulla rosa del club.

Siamo nella fase decisiva per stabilire quale sarà il futuro del Milan: Gerry Cardinale deve ancora prendere le decisioni finali per quanto riguarda la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del Diavolo. Un progetto che inizierà senza la Champions League, ma la qualificazione in Europa League costringerà il Milan ad allungare la rosa in vista di una stagione con tre competizioni. In aiuto, oltre al mercato, arrivano i giocatori dal rientro dei prestiti estivi e invernali: tra questi c'è anche Yunus Musah. Il classe 2002 ha passato la stagione all'Atalanta che non lo ha riscattato visto il costo molto alto (circa 24 milioni di euro). Yunus Musah ha giocato 20 partite in Serie A, giocando come centrocampista centrale e senza essere schierato sull'esterno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Musah può essere un rinforzo per la prossima stagione? Due strade sul mercato

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Temi più discussi: Milan, i conti non tornano: senza tre riscatti mancano 60 milioni per il mercato; Da Chukwueze a Musah: Milan, i prestiti di rientro sono un problema in più...; Chukwueze, Musah e Bennacer tornano: il Milan è già a -60 milioni; Prestito che va, prestito che torna: Musah torna al Milan, i destini di Sulemana, Touré e Bonfanti.

Su questi ragazzi se gestiti in maniera intelligente e con pazienza si può costruire. Ovviamente in mano a un allenatore che li sappia valorizzare. Non tralascio Musah che per me può diventare una ottima mezzala #Milan x.com

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