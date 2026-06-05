Milan quanto può spendere sul mercato per la stagione 2026 27

Il Milan ha concluso la stagione in quinta posizione nel campionato di Serie A e si è qualificato per l’Europa League. Per la stagione 202627, la società potrebbe investire una cifra variabile sul mercato, anche se non sono stati resi pubblici dettagli ufficiali sui budget previsti. La squadra ha in programma di rafforzarsi in vista delle competizioni europee, ma fino a ora non sono state annunciate cifre precise o strategie di spesa.

La stagione del Milan si è chiusa con il 5° posto in Serie A e la qualificazione alla prossima Europa League. Non è il traguardo che il club sperava all’inizio dell’anno, ma rappresenta comunque un ritorno alle coppe europee e una boccata d’ossigeno per i conti societari. Quanto entra dall’Europa League?. Secondo le stime disponibili, il Milan partirà da circa 14 milioni di euro garantiti dai premi UEFA per la partecipazione all’ Europa League 202627. La cifra può crescere sensibilmente con vittorie, passaggi del turno e incassi da stadio. Tuttavia, rispetto alla Champions League il divario resta enorme: il Milan “rinuncia” a circa 24-25 milioni di euro di premi minimi, senza considerare i maggiori ricavi commerciali e di botteghino che la Champions garantisce. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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