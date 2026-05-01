Luka Modric, centrocampista del Milan, sembra prossima a firmare un nuovo contratto con il club. Il giocatore, nato nel 1985 in Croazia, ha deciso di continuare a vestire la maglia rossonera, motivato dalla partecipazione alla Champions League e dall’allenatore. L’unica possibile alternativa rimane un’offerta proveniente dal suo paese natale. La firma del rinnovo appare imminente, confermando il suo impegno con il club milanese.

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© Calcionews24.com - Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia

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