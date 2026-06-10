Il tecnico dell’Austria chiede garanzie prima di confermare il proprio ruolo, mentre la dirigenza del club sta valutando la lista di candidati per la panchina. Il proprietario sta decidendo se affidarsi a Rangnick o considerare altre opzioni, mentre il tecnico tedesco ha espresso la volontà di avere certezze. Nel frattempo, il tecnico di un’altra squadra ha rifiutato di valutare altre offerte, e i tifosi continuano a protestare, creando un clima di incertezza.

MILANO Rallentamenti e fiammate, a ciclo quasi continuo. Con l’ora “X“ che incombe, con la contestazione dei tifosi che prosegue. Doveva essere rivoluzione al Milan, dopo l’epurazione. E rivoluzione sarà. Ma da un lato la società fa trapelare di volersi prendere tutto il tempo necessario (la scadenza dovrebbe essere fissata a venerdì), dall’altro proprio il tempo stringe per chi dovrebbe guidare il nuovo corso. Tradotto, Ralf Rangnick. Dall’Austria trapelano dubbi da parte dell’attuale commissario tecnico, dopo i ripetuti contatti con i rossoneri. Rangnick, principale candidato a diventare (super) capo dell’area tecnica, ha posto condizioni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Milan, la lista Rangnick al vaglio. Il ct dell’Austria chiede certezze. La palla ora passa a Cardinale. Glasner scalpita e rifiuta le altre

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