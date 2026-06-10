Milan la lista Rangnick al vaglio Il ct dell’Austria chiede certezze La palla ora passa a Cardinale Glasner scalpita e rifiuta le altre
Il tecnico dell’Austria chiede garanzie prima di confermare il proprio ruolo, mentre la dirigenza del club sta valutando la lista di candidati per la panchina. Il proprietario sta decidendo se affidarsi a Rangnick o considerare altre opzioni, mentre il tecnico tedesco ha espresso la volontà di avere certezze. Nel frattempo, il tecnico di un’altra squadra ha rifiutato di valutare altre offerte, e i tifosi continuano a protestare, creando un clima di incertezza.
MILANO Rallentamenti e fiammate, a ciclo quasi continuo. Con l’ora “X“ che incombe, con la contestazione dei tifosi che prosegue. Doveva essere rivoluzione al Milan, dopo l’epurazione. E rivoluzione sarà. Ma da un lato la società fa trapelare di volersi prendere tutto il tempo necessario (la scadenza dovrebbe essere fissata a venerdì), dall’altro proprio il tempo stringe per chi dovrebbe guidare il nuovo corso. Tradotto, Ralf Rangnick. Dall’Austria trapelano dubbi da parte dell’attuale commissario tecnico, dopo i ripetuti contatti con i rossoneri. Rangnick, principale candidato a diventare (super) capo dell’area tecnica, ha posto condizioni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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