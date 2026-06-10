Milan la lista Rangnick al vaglio Il ct dell’Austria chiede certezze La palla ora passa a Cardinale Glasner scalpita e rifiuta le altre

Da sport.quotidiano.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico dell’Austria chiede garanzie prima di confermare il proprio ruolo, mentre la dirigenza del club sta valutando la lista di candidati per la panchina. Il proprietario sta decidendo se affidarsi a Rangnick o considerare altre opzioni, mentre il tecnico tedesco ha espresso la volontà di avere certezze. Nel frattempo, il tecnico di un’altra squadra ha rifiutato di valutare altre offerte, e i tifosi continuano a protestare, creando un clima di incertezza.

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