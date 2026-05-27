Il tecnico tedesco Ralf Rangnick ha incontrato ieri a Vienna il patron di una squadra di calcio e un ex giocatore importante. Durante l'incontro, Rangnick non ha smentito un possibile ritorno sulla panchina del club, che dovrebbe succedere all’attuale allenatore. L'incontro ha coinvolto anche Ibrahimovic, che ricopre un ruolo di consulente. Questa riunione segnala un possibile avvicinamento del tecnico a una posizione di rilievo nel club.

Il tecnico tedesco Ralf Rangnick è tornato prepotentemente al centro dei piani del Milan per la panchina del dopo Allegri, rendendosi protagonista di un incontro strategico avvenuto ieri a Vienna con il patron rossonero Gerry Cardinale e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. A dare forza alla clamorosa indiscrezione di mercato, che riavvicina il professore di Backnang al club dopo il lungo corteggiamento sfumato qualche stagione fa, sono state le dichiarazioni rilasciate dallo stesso allenatore durante un evento benefico della sua fondazione. Interpellato dai cronisti in merito a un suo imminente sbarco a Milano, l’attuale commissario tecnico della Nazionale austriaca ha scelto la via della prudenza diplomatica, evitando di negare il faccia a faccia con i vertici di RedBird e alimentando inevitabilmente le voci su una sua possibile firma. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan piomba su Ralf Rangnick: il ct dell’Austria incontra Cardinale e Ibrahimovic e non smentisce il clamoroso ritorno

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