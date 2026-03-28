Nel Milan, Mattia Cappelletti si distingue come un talento promettente. Con il tecnico Oddo in panchina, il giocatore si sta allenando con la prima squadra e ha partecipato a diverse sessioni di allenamento ufficiali. Le società stanno valutando un possibile piano di sviluppo simile a quello adottato in passato per altri giovani giocatori, con l’obiettivo di favorire la sua crescita nel settore giovanile e, eventualmente, in prima squadra.

La stagione del Milan Futuro sta offrendo diversi spunti interessanti, e tra i profili che si stanno mettendo maggiormente in luce c'è senza dubbio Mattia Cappelletti. Il terzino destro rossonero si è ritagliato uno spazio sempre più importante all'interno della rosa Under 23, diventando una pedina affidabile a cui Massimo Oddo non rinuncia quasi mai. Mattia è un talento tutto rossonero e milanese. Nato a Milano il 10 giugno 2007, è entrato a far parte del settore giovanile del Diavolo quando aveva poco più di 9 anni e ora, dopo tutte le categorie giovanili, sta mettendo in mostra le sue enormi potenzialità. Cappelletti è un terzino destro che spicca per la sua corsa e la sua abilità nell'accompagnare l'azione in fase offensiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cappelletti è un talento da far crescere: per il futuro si pensa ad un piano ‘alla Comotto’

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