Oggi a Milanello Santiago Gimenez ha trascorso circa 45 minuti in campo, partecipando a una partitella con il team di riserva del Milan. La sessione si è svolta in modo regolare, senza particolari eventi significativi. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli su eventuali sviluppi legati alla posizione del giocatore o alle sue condizioni fisiche.

Continuano gli allenamenti del Milan a Milanello nonostante la prossima partita sia prevista per il lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Chi è rimasto a Milano e non è partito per le partite delle Nazionali ha giocato un tempo da circa 45-50 minuti in un allenamento congiunto con il Milan Futuro. Lo riporta Gazzetta.it. Minuti utili soprattutto per Santiago Gimenez che deve mettere minuti importanti sulle gambe dopo che è rimasto fuori dai campi per molto tempo. LEGGI ANCHE: Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpo>>> Con lui in squadra i superstiti delle convocazioni nazionali, ovvero Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku e Füllkrug, mentre Gabbia continua con il suo lavoro personalizzato e Leao è ancora in Portogallo a lavoro per recuperare dalla pubalgia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, 45 minuti in campo per Gimenez contro il Milan Futuro: ecco cosa filtra da Milanello

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