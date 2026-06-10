Gilardino ha dichiarato di essere rimasto deluso nel vedere Inzaghi titolare in finale di Champions League, poiché aveva sperato di scendere in campo. Ha spiegato di aver pensato di avere possibilità di giocare, ma alla fine il ruolo da titolare è stato assegnato all’attaccante. La decisione ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Nella recente intervista concessa a 'Cronache di Spogliatoio', Alberto Gilardino ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua carriera. Nel corso di una lunga chiacchierata con Massimo Ambrosini, l'ex attaccante rossonero è tornato a parlare anche dei suoi anni al Milan, svelando alcuni aneddoti sul suo approdo a Milanello e alcuni retroscena inediti sulla finale di Champions League del 2007. Gilardino ha vestito la maglia del Milan per un totale di tre stagioni: dal 2005 al 2008. Nei suoi anni in rossonero, l'ex attaccante ha realizzato 44 gol e servito 16 assist in 132 presenze complessive, per un totale di 8550 minuti in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Gilardino rivela: “Inzaghi titolare in finale di Champions? Ci sono rimasto male, pensavo di giocare”

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