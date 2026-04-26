Durante la manifestazione del 25 aprile, un uomo con la bandiera ucraina è stato allontanato dal corteo che si svolgeva tra piazza dell’Unità e Porta Sant’Isaia. Oltre alla bandiera ucraina, portava anche quella dell’Europa e dell’Italia. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato fatto entrare nel quartiere del Pratello. In seguito, ha espresso dispiacere per quanto accaduto.

Porta con sé la bandiera dell’Ucraina, dell’Europa e dell’Italia, ma viene allontanato dal maxi corteo del 25 aprile, sfilato ieri mattina da piazza dell’Unità a Porta Sant’Isaia, per entrare infine al Pratello. Prima di partire per le strade del centro storico, alcuni manifestanti hanno accompagnato fuori dal serpentone l’ex professore Unibo Tino Ferrari. La sua ’colpa’? Quella di avere la bandiera dell’Europa e dell’Ucraina insieme a quella dell’Italia. È lo stesso Ferrari a raccontare quanto accaduto: "Avevo tre bandiere – inizia –. Mi è stato imposto di toglierle e metterle in tasca. Io ero andato per la classica celebrazione dell’Anpi. Nel momento in cui ho visto il corteo che si stava formando, sono stato bloccato subito e allontanato con l’ordine di farle sparire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ha il vessillo ucraino. Prof via dal corteo: "Ci sono rimasto male"

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