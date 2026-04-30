Simone Inzaghi ha dichiarato che, se avesse conquistato la Champions League, sarebbe rimasto all'Inter. Durante un evento a Riad, l'allenatore ha spiegato che il successo in questa competizione avrebbe influenzato la sua decisione di restare sulla panchina nerazzurra. La sua affermazione arriva dopo una stagione in cui la squadra ha cercato di ottenere il titolo europeo, senza però riuscirci.

? Cosa sapere Simone Inzaghi rivela a Riad che la mancata Champions avrebbe garantito la permanenza all'Inter.. L'allenatore dell'Al Hilal analizza il ciclo nerazzurro conclusosi dopo la finale di Monaco.. Dall’altra parte del mondo, tra le sabbie e l’impeto di Riad, Simone Inzaghi ha rotto il silenzio sulle ferite lasciate dal suo addio all’Inter, rivelando come la mancata conquista della Champions League sia stata il perno decisivo per la sua partenza. L’attuale tecnico dell’Al Hilal ha voluto fare chiarezza su un periodo cruciale per i nerazzurri, ripercorrendo le tappe di un ciclo che si è chiuso con una decisione sofferta ma necessaria. Parlando delle dinamiche interne alla società milanese, l’allenatore ha ricordato l’incontro avvenuto due giorni dopo la finale di Monaco, quando si trovò a casa di Marotta insieme a Ausilio e Baccin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inzaghi: “Se avessi vinto la Champions sarei rimasto all’Inter

Come Inzaghi ha ROTTO il calcio italiano: il segreto dell'Inter

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