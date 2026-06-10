Il Milan ha annunciato l’accordo con l’allenatore austriaco Oliver Glasner, che guiderà la squadra per i prossimi due anni. La decisione è stata presa dopo settimane di incertezze e il club ha optato per questa scelta come nuovo tecnico.

Ci siamo, il Milan ha scelto il nuovo allenatore. Dopo settimane di incertezze il club rossonero ha deciso di ripartire da Oliver Glasner. Sarà dunque il 52enne austriaco, nelle ultime due stagioni e mezze al Crystal Palace, a prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, due anni, e soprattutto sull'ingaggio: 5 milioni di euro bonus compresi. Glasner ha detto sì, spedendo al mittente l’offerta del Feyenoord. Un’operazione che si farà con o senza la direzione tecnica di Ralf Rangnick. Il ct dell’Austria ha messo i puntini sulle i, chiedendo autonomia decisionale e rispetto dei ruoli societari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milan, chi è il tecnico austriaco scelto per il dopo Allegri: accordo biennale con Glasner

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