Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli | c’è l’accordo biennale

Da calcionews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli con un accordo di due anni. L’ex tecnico di Juventus e Milan ha firmato il contratto e si prepara a iniziare la sua avventura sulla panchina partenopea. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore. Allegri sostituirà l’attuale allenatore, che lascerà il ruolo al termine della stagione. La società ha confermato l’intesa con il tecnico toscano, che si appresta a guidare la squadra nella prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Accordo biennale tra Massimiliano Allegri e il Napoli: il tecnico toscano ex Juve e Milan è pronto a iniziare la nuova era. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Dopo giorni di contatti continui e segnali positivi, la trattativa ha vissuto l’accelerazione decisiva: le parti hanno raggiunto un’intesa totale per un contratto biennale. La corsa con Italiano si è chiusa a favore del tecnico toscano, ormai pronto a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Definito l’accordo verbale con Aurelio De Laurentiis e la dirigenza, è partita la fase operativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

massimiliano allegri sar224 il nuovo tecnico del napoli c8217232 l8217accordo biennale
© Calcionews24.com - Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli: c’è l’accordo biennale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

Video Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli

Leggi anche: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, l’annuncio in diretta tv

Temi più discussi: Milan, sarà rivoluzione? Futuro Allegri e due addii in dirigenza: il nuovo ruolo di Ibrahimovic; Bivio Allegri: la Champions col Milan e poi la seconda stella o il nuovo corteggiamento del Napoli di De Laurentiis; Allegri via, chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Ecco l'identikit, l'anno zero di Cardinale e i (veri) perché dell'esonero - Il retroscena; Ufficiale, Allegri non è più l’allenatore del Milan: via anche Tare, Furlani e Moncada.

massimiliano allegri massimiliano allegri sarà ilAllegri al Napoli LIVE, è fatta: contratto biennale con De Laurentiis. Le ultime news in diretta sul nuovo allenatoreLe notizie dell'ultima ora sul nuovo allenatore del Napoli che sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano reduce dall'esperienza al Milan ha trovato l'accordo biennale con il club del presidente De ... fanpage.it

massimiliano allegri massimiliano allegri sarà ilNapoli, chi sarà il prossimo allenatore: Allegri si avvicina, Italiano oggi l'incontro decisivoOra è testa a testa. Come in una corsa dei cavalli, all'ultima curva Max Allegri si avvicina a Vincenzo Italiano. Forse, di corto muso è avanti lui nella corsa alla ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web