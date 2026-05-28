Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli | c’è l’accordo biennale

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli con un accordo di due anni. L’ex tecnico di Juventus e Milan ha firmato il contratto e si prepara a iniziare la sua avventura sulla panchina partenopea. L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore. Allegri sostituirà l’attuale allenatore, che lascerà il ruolo al termine della stagione. La società ha confermato l’intesa con il tecnico toscano, che si appresta a guidare la squadra nella prossima stagione.

Accordo biennale tra Massimiliano Allegri e il Napoli: il tecnico toscano ex Juve e Milan è pronto a iniziare la nuova era. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Dopo giorni di contatti continui e segnali positivi, la trattativa ha vissuto l’accelerazione decisiva: le parti hanno raggiunto un’intesa totale per un contratto biennale. La corsa con Italiano si è chiusa a favore del tecnico toscano, ormai pronto a raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Definito l’accordo verbale con Aurelio De Laurentiis e la dirigenza, è partita la fase operativa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Napoli: Italiano sorpassa Allegri, chi sarà il nuovo tecnico

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Nuovi contatti diretti questa mattina tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Allegri ha confermato che sarebbe disposto a firmare un contratto breve, che potrebbe durare due anni. reddit

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