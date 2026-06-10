Il Milan ha raggiunto un accordo completo con l’allenatore Glasner, mentre Rangnick è ancora in attesa di sviluppi. Il giocatore Leão ha chiarito la sua posizione. Si lavora anche su un possibile trasferimento per il difensore Comotto.

Per Glasner c'è già il contratto. Rangnick ancora in attesa. Rafael Leão ancora chiarissimo sul futuro. Novità sul futuro di Comotto: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. Il Milan attende ancora Rangnick come direttore tecnico del suo nuovo progetto. La Gazzetta dello Sport sottolinea che non ci sono stati contatti dell'ultima ora tra le parti. La priorità assoluta di Cardinale resta quella di definire l'organigramma del direttore tecnico, per poi affondare il colpo decisivo sulla panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, accordo totale con Glasner. Rangnick in attesa. Leão chiaro. Pressing per Comotto

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Milan, sarà POCHETTINO Accordo trovato! E GLASNER e RANGNICK

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