Il Milan attende l’annuncio ufficiale sul nuovo allenatore, con Rangnick in pole position. Nel frattempo, è stato incontrato l’allenatore di un’altra squadra europea, ma l’accordo resta con un tecnico francese. La società ha licenziato l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore precedente e il direttore tecnico, e sta cercando i loro sostituti. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue con numerosi cambiamenti in corso.

Sale fortissima la tensione in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e di quelli tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Ieri Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due 'suggerimenti' per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che darà presto una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Attesa per Rangnick. Incontrato Glasner, ma l’accordo è con Pochettino!

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