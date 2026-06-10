Migrazione Ciriani | L' Europa ha fatto un bagno di realismo fenomeno che non si può più subire

Durante una conferenza stampa, un eurodeputato di Fratelli d'Italia ha affermato che l'Europa ha adottato un atteggiamento più realistico sulla questione migratoria, sottolineando che il fenomeno non può più essere tollerato. La dichiarazione è arrivata in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Patto Ue sulla migrazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle misure previste.

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani durante la conferenza stampa sull'entrata in vigore del Patto Ue sulla migrazione. La conferenza stampa si è articolata in due parti per riflettere la complessità del pacchetto. Nella prima sessione hanno preso la parola i relatori Tomas Tobé (EPP), Birgit Sippel (S&D), Jorge Buxadé Villalba (PfE) e Fabienne Keller (Renew), seguiti nella seconda parte da Lena Düpont (EPP), J uan Fernando López Aguilar (S&D), Matjaž Nemec (S&D) e dallo stesso Ciriani. L'intera architettura legislativa poggia sulla cornice originaria adottata nel 2024, integrata lo scorso 10 febbraio dalle nuove regole del Parlamento Ue sul concetto di «Paese terzo sicuro» e sulla lista comune dei paesi d'origine. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Migrazione: Ciriani(FdI), Europa ha fatto un bagno di realismo, fenomeno che non si può più subire

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L'Europa ha fatto un bagno di realismo, fenomeno che non si può più subire. Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani durante la conferenza stampa sull'entrata in vigore del Patto Ue sulla migrazione. x.com

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