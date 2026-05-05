Antonella Elia ha espresso il suo malcontento riguardo a una disputa con Alessandra Mussolini, che si è intensificata negli ultimi giorni. La tensione tra le due si è manifestata in un confronto acceso all’interno del programma televisivo, con l’ex showgirl che ha raccontato di aver vissuto momenti di forte disagio, fino a sfogarsi colpendo la porta con una testata. La vicenda ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media.

La bagarre che va avanti da giorni è sfociata in una lite furibonda. Di cosa stiamo parlando? Del Grande Fratello Vip e in particolare di Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Una dinamica accesa, quella tra le due concorrenti. Stavolta tutto è nato per i trucchi, o meglio, per la postazione trucco. Chi ha familiarità con la Casa del Grande Fratello saprà che ci sono delle panchine con luci professionali per il cosiddetto ‘trucco e parrucco’ e Mussolini si è accorta che la sua era occupata dai prodotti di Elia. Dopo aver spostato tutto, ha iniziato a lamentarsi. Poco dopo, ecco Antonella Elia: “ Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci si può svegliare e subire l’attacco di quella? È in incubo”: Antonella Elia si sfoga contro Alessandra Mussolini e si mette a dare testate alla porta

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