Fini | Brava Giorgia con Trump che è in pieno delirio di onnipotenza La politica è realismo ora serve più Europa

Gianfranco Fini ha commentato la risposta di Giorgia Meloni alle dichiarazioni di Trump sul Papa, definendola corretta. Ha criticato il presidente americano, descrivendo il suo comportamento come un esempio di delirio di onnipotenza. Fini ha anche sottolineato che la politica oggi richiede più realismo e ha espresso la necessità di un rafforzamento dell’Europa. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventi o persone coinvolte.

“ Giorgia Meloni ha fatto benissimo a rispondere a Trump dopo le sue frasi sul papa “. Non usa giri di parole Gianfranco Fini nel commentare la reazione della premier all’inaudito attacco del presidente Usa al pontefice. In una lunga intervista al Fatto quotidiano il fondatore di Alleanza nazionale, già ministro degli Esteri, non si mostra sorpreso dell’ultimo fuor d’opera di Trump. “Ormai non ci si può più stupire di quanto dice il presidente americano”. Riposizionamento meloniano? Questione di realismo politico. “Ha preso atto di una realtà ormai evidente a tutti. Ovvero che Trump è in pieno delirio d’onnipotenza. E attacca chiunque non lo assecondi, compresi gli alleati”, sottolinea Fini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fini: “Brava Giorgia con Trump, che è in pieno delirio di onnipotenza. La politica è realismo, ora serve più Europa” “Meloni la pensa come Trump, e ha fatto un grave errore di calcolo…” - L’intervista a ... Notizie correlate Frana di Niscemi, M5s e Avs chiedono le dimissioni di Musumeci e Schifani finiti sotto inchiestaIl paradosso di un ministro per la Protezione Civile indagato con l’accusa di non aver fatto nulla per mitigare il rischio di una frana può essere... Aeroporti in rete, via libera definitivo alla legge regionale: tra le priorità più voli e meno sovrapposizioniAeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Giorgia Meloni in Parlamento (Foto e Video); Giorgia la Gattoparda; Meloni: settore del vino da sostenere. E Coldiretti chiede coraggio all’Ue; Meloni a Vinitaly, ‘brava Giorgia’: tra selfie e applausi ‘maratona’ di 4 ore. Fini torna in pista ed elogia Meloni: Giorgia crede in quello che diceAveva il merito di credere molto in quel che diceva e quindi di essere convincente. Può apparire una banalità, ma se credi in quello che dici forse riesci a convincere qualcuno, se reciti un ruolo ... iltempo.it La nostra Giorgia è stata convocata anche per la selezione regionale…brava Giorgia!! Si tratta di un’occasione importante per la carriera di un’atleta, che non spesso capita alle società di Rovigo. In questa stagione invece, Giorgia e altre 4 ragazze hanno rap - facebook.com facebook