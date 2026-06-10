Migranti | la lezione al mondo della Tunisia tra rimpatri volontari e controllo delle frontiere
La Tunisia ha avviato operazioni di rimpatrio volontario e rafforzato i controlli alle frontiere, cercando di gestire i flussi migratori. Le autorità hanno effettuato più rimpatri volontari e aumentato i posti di blocco lungo i confini terrestri e marittimi. Sono stati dispiegati agenti e mezzi per monitorare le aree di ingresso. La strategia mira a contenere gli arrivi irregolari e a regolare i transiti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha dettagliato i numeri o le tempistiche precise.
Non è solo un’operazione di polizia, né una semplice gestione di flussi migratori. Per Tunisi, quello che si sta consumando in queste ore lungo l’asse che collega la capitale ai campi del governatorato di Sfax è un messaggio globale, una “ lezione al mondo ” su come uno Stato sovrano possa difendere i propri confini e, al contempo, la dignità umana. In Tunisia, migliaia di migranti subsahariani vengono salvati dalle mani di reti criminali che trafficano esseri umani e strappati da una morte quasi certa in mare. È così che l’azione tunisina si trasforma in un atto di salvataggio umanitario contro una minaccia transnazionale. La macchina dei rimpatri volontari: il fulcro del Chilometro 21. 🔗 Leggi su Follow.it
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