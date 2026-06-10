Migranti | la lezione al mondo della Tunisia tra rimpatri volontari e controllo delle frontiere

Notizia in breve

La Tunisia ha avviato operazioni di rimpatrio volontario e rafforzato i controlli alle frontiere, cercando di gestire i flussi migratori. Le autorità hanno effettuato più rimpatri volontari e aumentato i posti di blocco lungo i confini terrestri e marittimi. Sono stati dispiegati agenti e mezzi per monitorare le aree di ingresso. La strategia mira a contenere gli arrivi irregolari e a regolare i transiti. Nessuna dichiarazione ufficiale ha dettagliato i numeri o le tempistiche precise.