Dieci studenti delle scuole superiori a lezione di protezione civile con i volontari senza frontiere FOTO

Dieci studenti delle scuole superiori hanno partecipato a una sessione di formazione sulla protezione civile organizzata dai volontari senza frontiere. Le lezioni si sono svolte in ambito scolastico e hanno coinvolto giovani interessati a conoscere le pratiche di sicurezza e prevenzione. I volontari hanno illustrato ai ragazzi aspetti pratici e teorici relativi alla gestione delle emergenze e alla tutela della comunità.

Le lezioni di buone pratiche di protezione civile da parte dei volontari senza frontiere hanno interessato 10 ragazzi delle scuole superiori aderenti al progetto. L'associazione ha apprezzato molto il comportamento e il rispetto mostrato dagli studenti durante tutto il percorso formativo. Grande.🔗 Leggi su Ilpescara.it The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Radio e Protezione Civile. Volontari a lezione con l’associazione AnpanaSuccesso dell’attività formativa, organizzata da Anpana Lucca OdV, tenutasi sabato presso la Delegazione Cesvot di Lucca, dedicata alle tecniche di... Leggi anche: A Bergamo dieci nuovi volontari della Protezione civile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Solidarietà europea: il successo della Malipiero in Slovenia; Fumetti che fanno riflettere: gli studenti raccontano le morti sul lavoro; Stress docenti e contenziosi con le famiglie in aumento, Lavenia: 500 insegnanti denunciati in 12 anni, la scuola ha bisogno di supervisione non solo di test all’ingresso; Profezie per la pace, alla Sala Amici dell’Arte la mostra degli studenti sui conflitti e la speranza. Scuole al gelo: otto studenti su dieci hanno sofferto il freddo al rientro in classeRiscaldare le aule in edifici costruiti per buona metà prima degli anni Settanta è già un’impresa tecnica e un salasso economico. Se ci mettiamo anche il clima rigido di questi giorni e la mancata ... tgcom24.mediaset.it Scuole al gelo, 8 studenti su dieci hanno sofferto il freddo al rientroI dati rispecchiano una situazione che si ripete con regolarità quando le condizioni climatiche diventano rigide. La edilizia scolastica italiana presenta criticità strutturali mai risolte. Gli ... rainews.it Erasmus+ KA121 – Mobilità di gruppo a Mladá Boleslav (Repubblica Ceca) “Dimmi e dimentico, insegnami e potrei ricordare, coinvolgimi e imparo.” – Benjamin Franklin Dal 18 al 25 aprile, dieci studenti del nostro istituto, accompagnati dalle docenti prof.ssa - facebook.com facebook