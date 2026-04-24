Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto correttivo che introduce modifiche alle norme sui rimpatri volontari assistiti. La nuova regolamentazione riguarda anche misure contro l'uso di armi bianche, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, le manifestazioni pubbliche e il gratuito patrocinio per gli stranieri. Le modifiche sono state annunciate in un contesto di attenzione alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si è appreso, in una riunione lampo durata pochi minuti ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, che contiene un correttivo al decreto sicurezza convertito in legge dalla Camera neanche un’ora fa. Cento milioni in dieci anni. Cinquanta nel solo 2026. Il Decreto sicurezza voluto dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arriva al traguardo con un conto, già certificato, e con un impianto che tocca sicurezza urbana, forze di polizia, immigrazione, armi bianche e violenza giovanile. Il testo, approvato dalla Camera e avviato verso la pubblicazione in serata sulla Gazzetta Ufficiale, è composto da 33 articoli, ma diventano 39 se si contano anche i sei articoli bis e ter introdotti durante la conversione parlamentare.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sicurezza, ok del Cdm al decreto correttivo sui rimpatri volontari assistiti. Dai coltelli ai migranti: cosa cambierà

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