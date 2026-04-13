Wayne Rooney ha dichiarato che il Manchester City gode di un vantaggio mentale rispetto all’Arsenal nella lotta per il titolo della Premier League. La sua opinione si basa sulla percezione delle forze in campo tra le due squadre. La disputa tra le due formazioni si sta intensificando man mano che si avvicina la fine della stagione. Le dichiarazioni di Rooney sono state rese pubbliche attraverso un’intervista recente.

Breaking: Wayne Rooney ritiene che il Manchester City abbia un vantaggio mentale sull’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League. Domenica il Manchester City ha battuto il Chelsea 3-0 e ha ridotto a sei punti il??divario sui Gunners, che avevano perso contro il Bournemouth il giorno prima. La squadra di Pep Guardiola ospiterà l’Arsenal questa settimana. Se dovessero vincere, il City sarebbe a tre punti dai Gunners con una partita in meno. Il supercomputer di Opta rende ancora l’Arsenal il grande favorito per rivendicare il titolo, con una probabilità di farlo pari all’87%, mentre le possibilità del City sono valutate al 13%. Continuiamo a combattere 0-3 @okx pic.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Rooney sostiene il Manchester City contro l’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League

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