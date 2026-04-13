Durante la partita tra Chelsea e Manchester City, il gol di Cucurella è stato annullato dal VAR. Nel frattempo, ex calciatore e commentatore, Gary Neville, ha commentato che l’Arsenal mostra segni di stanchezza nella corsa al titolo della Premier League. La gara si è conclusa con alcuni episodi controversi e analisi sulla forma delle squadre in lotta per il campionato.

2026-04-12 18:33:00 Breaking news: Gary Neville ha detto che il gol di Marc Cucurella per il Chelsea è stato giustamente dichiarato in fuorigioco contro il Manchester City in Premier League domenica – e ha definito la partita di Premier League “una vera occasione” per la squadra di Pep Guardiola di cogliere lo slancio nella corsa al titolo con una squadra dell’Arsenal che ha “gambe pesanti”. Il terzino ritrovato Cucurella si è imbattuto in un passaggio di Joao Pedro e ha superato Gianluigi Donnarumma da posizione angolata al 16? a Stamford Bridge, segnalando immediatamente al suo orecchio per dimostrare la sua giusta aspettativa che il tiro sarebbe stato annullato per fuorigioco.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea vs Manchester City in diretta: il gol di Cucurella è stato escluso mentre Neville afferma che l’Arsenal ha “gambe pesanti” nella corsa al titolo della Premier League

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