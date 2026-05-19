Il racconto choc di Teresa Potenza a Belve Crime | Mio marito mi puntò una pistola alla testa

Teresa Potenza, nota per essere la prima donna a sfidare pubblicamente la mafia foggiana, si è raccontata in un’intervista a Belve Crime condotta da Francesca Fagnani, trasmessa in prima serata su Rai 2. Durante la conversazione, ha descritto un episodio in cui il marito le avrebbe puntato una pistola alla testa. L’intervista andrà in onda il 19 maggio 2026 e rappresenta un momento di confronto diretto con la giornalista.

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