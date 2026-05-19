Il racconto choc di Teresa Potenza a Belve Crime | Mio marito mi puntò una pistola alla testa
Teresa Potenza, nota per essere la prima donna a sfidare pubblicamente la mafia foggiana, si è raccontata in un’intervista a Belve Crime condotta da Francesca Fagnani, trasmessa in prima serata su Rai 2. Durante la conversazione, ha descritto un episodio in cui il marito le avrebbe puntato una pistola alla testa. L’intervista andrà in onda il 19 maggio 2026 e rappresenta un momento di confronto diretto con la giornalista.
Teresa Potenza, la prima donna ad aver sfidato apertamente la mafia foggiana, rompe il silenzio in un’intervista a Belve Crime condotta da Francesca Fagnani in onda stasera 19 maggio 2026, in prima serata, su Rai 2. L’ex moglie del boss di Cerignola Giuseppe Mastrangelo, noto come “u cecato”, con il volto totalmente coperto da passamontagna, occhiali e cappello per tutelare la propria incolumità, ripercorre gli anni di violenze, torture e umiliazioni subiti accanto a un uomo condannato a tre ergastoli per molteplici omicidi e associazione mafiosa. Attenzione, seguono descrizioni forti che potrebbero turbare i lettori più sensibili. .... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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