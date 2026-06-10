Meteo ultimi temporali poi arriva il caldo | nel weekend scatta la prima ondata estiva di giugno

Da dayitalianews.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel weekend si prevede una prima ondata estiva di giugno con temperature in aumento, dopo temporali che hanno interessato principalmente il Nord. L’instabilità rimane più forte al Nord, mentre al Centro e al Sud il sole prevale. La fase di maltempo continuerà soprattutto nelle regioni settentrionali, ma le previsioni indicano un rapido miglioramento del tempo nel corso dei prossimi giorni.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Instabilità al Nord, sole prevalente sul resto del Paese. L’Italia deve ancora fare i conti con una fase di maltempo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. Nella giornata di oggi un fronte instabile proveniente dal Nord Europa porterà temporali anche di forte intensità su diverse aree del Nord. Le zone maggiormente interessate saranno inizialmente Alpi e Prealpi, con i fenomeni che nel corso delle ore potranno estendersi anche alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Situazione decisamente più tranquilla sul resto della Penisola, dove l’alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e ampi spazi di sereno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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METEO: Ultimi temporali e poi arriva il CALDO ESTIVO!

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