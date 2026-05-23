Un’ondata di caldo sta interessando le regioni italiane, con temperature in aumento che segnano l’ingresso della stagione estiva. Tuttavia, non mancano i temporali, che continuano a verificarsi in alcune zone. Le previsioni indicano che il caldo continuerà a intensificarsi, mentre i temporali rimangono un fenomeno ancora presente nelle prossime ore. Le condizioni meteo restano variabili, con alternanza tra ondate di calore e temporali sparsi.

Il caldo è arrivato e le temperature spingono tutte verso la bella stagione. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, l'alta pressione ci accompagnerà per questo weekend e per tutta la prossima settimana regalandoci sole e temperature in aumento su gran parte delle nostre regioni. Un'area di bassa pressione collocata sulla parte più occidentale di Spagna e Portogallo richiamerà masse d'aria calda facendole risalire dal Nord-Africa e dirigendole verso il Mediterraneo e l'Europa. Così raggiungeremo picchi estivi, con temperature comprese fra 28°C ai 32°C. Il clima non è ancora stabile, però, perché già da giovedì 28 maggio raccoglieremo gli effetti dell'infiltrazione di correnti d'aria più instabile che ci porteranno a temporali anche forti con rischio di gradinate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo Giuliacci, arriva l'ondata di caldo. Ma non finiscono i temporali

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METEO ITALIA! ONDATA DI CALDO ALLA FINE! ARRIVA UN CICLONE CON TEMPORALI E FRESCO SU QUESTE REGIONI!

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