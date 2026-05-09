Prima del match tra Lazio e Inter, Maurizio Sarri ha commentato la sfida dicendo che la squadra deve entrare in campo determinata a controllare la partita. Ha inoltre parlato di Zaccagni, fornendo aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a DAZN prima dell’inizio del confronto, che si inserisce nella 36ª giornata di Serie A 202526.

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© Calcionews24.com - Lazio, Sarri nel pre-partita dell’Inter: «Bisogna andare in campo e menare la partita. Ecco come sta Zaccagni»

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Match Thread: Lazio vs Inter | Serie A | 09 May 16:00 UTC reddit