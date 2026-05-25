Messi esce dal campo per infortunio durante l'ultima partita prima dei Mondiali | Argentina in apprensione
Durante l'ultima partita dell’Inter Miami, Lionel Messi è uscito dal campo a causa di un infortunio. La sua sostituzione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi argentini, che seguono con attenzione le condizioni del giocatore prima dei Mondiali del 2026. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito la natura dell'infortunio o i tempi di recupero. La partita si è conclusa con la sua uscita dal terreno di gioco.
Lionel Messi lascia il campo durante l'ultima partita dell’Inter Miami e fa scattare l’apprensione in Argentina in vista della Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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