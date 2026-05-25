Messi esce dal campo per infortunio durante l'ultima partita prima dei Mondiali | Argentina in apprensione

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'ultima partita dell’Inter Miami, Lionel Messi è uscito dal campo a causa di un infortunio. La sua sostituzione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi argentini, che seguono con attenzione le condizioni del giocatore prima dei Mondiali del 2026. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito la natura dell'infortunio o i tempi di recupero. La partita si è conclusa con la sua uscita dal terreno di gioco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lionel Messi lascia il campo durante l'ultima partita dell’Inter Miami e fa scattare l’apprensione in Argentina in vista della Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Doctor Who: Analisi Serie 11 | Addio Idealismo di Moffat, benvenuta Realtà di Chibnall

Video Doctor Who: Analisi Serie 11 | Addio Idealismo di Moffat, benvenuta Realtà di Chibnall

Notizie e thread social correlati

Messi tiene l’Argentina col fiato sospeso: infortunio con l’Inter Miami a pochi giorni dal Mondiale!Messi si è infortunato durante una partita con l’Inter Miami, poche settimane prima dell’inizio del Mondiale.

Nico Paz esce dal campo durante l’intervallo dopo una botta alla testa: “Non ci vedo bene”Durante l'intervallo, Nico Paz è uscito dal campo dopo aver subito una botta alla testa.

Temi più discussi: Messi, allarme Mondiale: esce per infortunio, Argentina in ansia; MLS, Messi abbandona il campo anzitempo: probabile stop precauzionale; Messi infortunato, Argentina in ansia per i Mondiali 2026; Messi rischia di saltare i Mondiali? Esce per infortunio durante Inter Miami-Philadelphia, Argentina in ansia: le ultime sulle sue condizioni.

Messi esce dal campo per uno stiramento, Argentina in ansiaROMA (ITALPRESS) - Con i Mondiali (11 giugno-19 luglio) ormai alle porte, l'Argentina è in ansia per le condizioni fisiche di Lionel Messi. Il quasi 39enne fuoriclasse dell'Inter Miami è uscito ieri, ... msn.com

Preoccupazione per Lionel Messi dopo l'uscita dal campo con Inter MiamiLionel Messi è uscito al 73° minuto tenendosi la gamba sinistra durante Inter Miami-Philadelphia: il quadro clinico è ancora da valutare in vista dei Mondiali 2026 ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web