Mercato Napoli otto giocatori in uscita | decide Allegri

Il Napoli sta lavorando per cedere otto giocatori. La decisione finale spetta all’allenatore, che ha scelto di favorire le uscite. La situazione è diventata più complessa nelle ultime ore, con i dettagli ancora da definire. La società sta seguendo le indicazioni dell’allenatore per finalizzare le operazioni di mercato. La lista dei giocatori in uscita è stata comunicata ufficialmente.

Il mercato in uscita del Napoli entra in una fase delicata. Prima delle scelte definitive, però, ci sarà spazio per le valutazioni sul campo. Massimiliano Allegri vuole osservare da vicino tutti i giocatori che potrebbero lasciare il club. Secondo Repubblica, sarebbero otto i profili destinati a finire al centro delle riflessioni della società. Si tratta di Lorenzo Lucca, Luca Marianucci, Luis Hasa, Jens Cajuste, Cyril Ngonge, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom ed Emanuele Rao. Sono situazioni diverse tra loro. Alcuni arrivano da esperienze in prestito. Altri non hanno trovato continuità. Altri ancora non sembrano pienamente inseriti nel progetto tecnico futuro del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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