Rivoluzione Real Madrid lista di otto giocatori in uscita | rischiano anche Vinicius e Bellingham

Il Real Madrid sta preparando una rivoluzione nella rosa dopo una stagione deludente, con otto giocatori in uscita. Tra questi ci sono anche Vinicius e Bellingham, che rischiano di lasciare il club. La decisione è stata presa dal presidente Florentino Perez, che mira a rinnovare la squadra per la prossima stagione. La situazione sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Dopo la deludente stagione che sta per concludersi, il Real Madrid è deciso a operare una rivoluzione nella rosa, per volere diretto del presidente Florentino Perez.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Vinicius esplode contro Bellingham nel momento più difficile di Bayern-Real Madrid: “Tappati la bocca”Plateale battibecco nel finale di Bayern-Real Madrid tra Bellingham e Vinicius dopo un mancato passaggio del secondo al calciatore inglese. Real Madrid – Real Sociedad 4-1: la squadra di Arbeloa vince con Vinicius che segna due rigoriRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La rivoluzione di Arbeloa parte dal vivaio: come un allenatore del Castilla sta ricostruendo il Real Madrid dall'interno; La rivoluzione di Simeone: ora l'Atletico gioca, segna e non ha paura; Real Madrid, è tempo di rivoluzione: pronto il ritorno di Toni Kroos; L’ex Juventus sulla panchina del Real Madrid, scelto un nome a sorpresa. Rivoluzione Real Madrid, lista di otto giocatori in uscita: rischiano anche Vinicius e BellinghamDopo la deludente stagione che sta per concludersi, il Real Madrid è deciso a operare una rivoluzione nella rosa, per volere diretto del presidente Florentino ... fanpage.it Real Madrid, rivoluzione in panchina: Klopp in poleReal Madrid verso la rivoluzione: via Arbeloa, casting aperto per la panchina. Klopp in pole, Zidane suggestione concreta. europacalcio.it "Ho visto partite con molti goal, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi. Ma troppi goal significa anche troppi errori, dei portieri, dei difensori. La cosiddetta pressione alta, l'uomo contro uomo comporta rischi - facebook.com facebook