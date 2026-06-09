Napoli 40 milioni di euro per Rabiot e Gila? Allegri vuole un mercato soft con giocatori già affermati

Il Napoli sta preparando il mercato estivo con l’obiettivo di investire circa 40 milioni di euro per acquisire Rabiot e Gila. L’allenatore Allegri preferisce un mercato più contenuto, puntando su giocatori già affermati. La strategia si concentra su acquisti mirati senza grandi spese, con l’intento di rafforzare la squadra senza sovraccaricare il budget. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane.

Il Napoli è già al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo e le idee di Massimiliano Allegri sembrano essere molto chiare. Il tecnico toscano avrebbe individuato due rinforzi considerati prioritari per alzare il livello della rosa azzurra. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva sia in campionato che nelle competizioni europee. Per la difesa il nome in cima alla lista sarebbe quello di Mario Gila, centrale spagnolo che negli ultimi anni ha mostrato qualità e continuità. Il difensore viene considerato il profilo ideale per rafforzare il reparto arretrato e garantire maggiore affidabilità. A centrocampo, invece, il sogno del tecnico sarebbe Adrien Rabiot, calciatore già allenato e valorizzato in passato. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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MERCATO MILANTare Chiude un Altro Colpo! Rinforzo per Allegri!

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