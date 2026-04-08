Manna guarda avanti chiuso il primo colpo di mercato

Il Napoli ha completato il primo acquisto di mercato e già si concentra sulle operazioni future. La società sta pianificando le mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con la dirigenza impegnata in incontri e valutazioni per definire le strategie di mercato. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sui tempi, ma l'attività si svolge con ritmo sostenuto.

La dirigenza partenopea è al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. “Nell’emergenza, tuttavia, Conte ha valorizzato le cosiddette “seconde linee” come Vergara e Alisson Santos. Per quest’ultimo, arrivato a gennaio dallo Sporting per 3,5 milioni di prestito oneroso, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto e verserà nelle casse dei portoghesi altri 16,5 milioni di euro. Sarà lui il primo colpo del prossimo mercato”. Napoli, riflessioni sul riscatto di Elmas. Potrebbe salutare a fine stagione RAI – Addio Mertens, l’entourage ha avviato contatti con alcuni club cinesi.” Top&Flop – Fiorentina-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo per ForzAzzurri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Manna guarda avanti, chiuso il primo colpo di mercato Roma, primo colpo di mercato: Gasperini ha già chiuso, tifosi in festaIl profilo tecnico della Roma si avvicina a una fase decisiva, con una mossa mirata a rafforzare l’attacco e a garantire continuità al progetto... Mercato Napoli, Manna guarda alla PremierMercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! La strategia del ds dei partenopei per l’estate Nel mirino... From A Tiny Prison Cell To President Of South Africa | The Nelson Mandela Story