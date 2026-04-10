Il direttore sportivo del Napoli sta lavorando per rafforzare la linea difensiva con due acquisti mirati. Si tratta di due giovani calciatori, Juanlu Sanchez e Karim Coulibaly, entrambi nel mirino della società per la prossima sessione di mercato estiva. La strategia prevede l’eventuale arrivo di entrambi i profili, con l’obiettivo di rinnovare il reparto arretrato.

Giovanni Manna accelera sul mercato della difesa: il direttore sportivo del Napoli ha messo nel mirino Juanlu Sanchez e Karim Coulibaly, due profili giovani per ringiovanire il reparto arretrato. Sanchez e Coulibaly, i nomi caldi per la difesa napoletana. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il lavoro di Manna in sede di calciomercato Napoli non si ferma. Dopo gli ultimi acquisti, il direttore sportivo sta tracciando una strategia ben precisa per rinforzare il settore difensivo. I due nomi sul taccuino rappresentano scelte orientate verso la gioventù e il potenziale di crescita. Sanchez, terzino del Siviglia, è finito nella lista dei desideri del Napoli già dalla scorsa estate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna punta su due difensori giovani per il mercato: possibile doppio colpo in estate

Mercato Napoli, Manna accelera per il colpo in Portogallo: le ultimeRichard Rios rappresenta il primo grande obiettivo del mercato estivo partenopeo: il centrocampista brasiliano del Benfica e il nome su cui il...

Mercato Napoli, Manna accelera per il difensore: si punta un nome in Serie AIl Napoli guarda già alla prossima stagione e inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato.

Temi più discussi: Manna presenta lo scontro diretto al Milan e parla del caso Lukaku: Il gruppo viene prima di tutti, sa che ci saranno conseguenze!; Alajbegovic, il Napoli fa sul serio: Manna accelera per evitare un rischio – GdS; Alisson Santos, la scommessa vinta di Manna: il Napoli ha deciso il riscatto, contratto fino al 2031; Napoli, Manna punta ad un colpo grosso a centrocampo: contatti per Rios del Benfica.

Napoli, occhi puntati su un big di Serie A! – MercatoIl Napoli guarda anche in Serie A per la prossima stagione. Il nome del momento è un ricordo piacevole per i tifosi partenopei! ilnapolionline.com

Napoli, idea Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi (Pedullà)Il Napoli segue Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 del Leverkusen, talento seguito da tempo per rinforzare il futuro azzurro. ilnapolista.it

A presto Napoli. In partenza per un nuovo viaggio: ritorno per la tredicesima volta in uno dei luoghi più belli al mondo … indovina quale Segui le mie stories - facebook.com facebook

Il #Napoli crede nello #scudetto, #Stellini: "Alle tabelle pensiamo noi" x.com