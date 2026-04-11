Droga nascosta nello sgabuzzino e dentro una cassaforte arrestato pusher a Palagonia

I militari della compagnia di Palagonia e dello squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato un uomo di 26 anni del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. Durante l’operazione, sono state trovate droga nascosta sia in uno sgabuzzino che all’interno di una cassaforte. L’arresto è stato eseguito nel territorio di Palagonia, in seguito a una perquisizione.

I militari della sezione operativa della compagnia di Palagonia ed i colleghi dello squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” hanno arrestato un 26enne del posto perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri avevano notato quel giovane che, a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Contromano in piazza Cavour con la droga nascosta nello scooter: nei guai pusher minorenneNel sottosella del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio I... Leggi anche: Droga nascosta sotto un parafango. Pusher di coca arrestato dai ghisa