Precipita dal terzo piano mentre fa le pulizie a Fiumicino grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Fiumicino, in provincia di Roma. La caduta è avvenuta mentre stava svolgendo le pulizie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

È grave una donna precipitata stamattina dal terzo piano di una palazzina a Fiumicino, in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30. La donna sarebbe caduta mentre era impegnata in alcune attività di pulizia del suo appartamento nel comune alle porte della Capitale.Donna.🔗 Leggi su Romatoday.it

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