Meloni | Vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio No alla patrimoniale
La presidente del Consiglio ha annunciato l’intenzione di continuare a ridurre il carico fiscale sul ceto medio, affermando che non si fermeranno. Ha anche ribadito che non ci sarà una patrimoniale. La dichiarazione è arrivata durante un’assemblea di Confcommercio, dove ha sottolineato l’obiettivo di fare di più in questa direzione. La promessa riguarda un impegno continuo a modificare le tasse per le fasce di popolazione interessate.
“Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio ”. E’ la promessa fatta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’assemblea di Confcommercio. «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici» ha aggiunto Meloni facendo riferimento a chi in Parlamento ha recentemente rilanciato la proposta di una patrimoniale. Era stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, poco prima a chiedere un nuovo intervento fiscale al governo: «Si proceda alla riduzione dell’aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane. Riduciamo ancora carico fiscale sul ceto medio»
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«Altri vogliono tassare il patrimonio, noi ridurremo ancora le tasse al ceto medio», la promessa di Meloni a ConfcommercioIl governo ha annunciato che non introdurrà una tassa patrimoniale e prevede ulteriori riduzioni fiscali per il ceto medio.
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