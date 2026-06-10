Meloni | Vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio No alla patrimoniale

Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha annunciato l’intenzione di continuare a ridurre il carico fiscale sul ceto medio, affermando che non si fermeranno. Ha anche ribadito che non ci sarà una patrimoniale. La dichiarazione è arrivata durante un’assemblea di Confcommercio, dove ha sottolineato l’obiettivo di fare di più in questa direzione. La promessa riguarda un impegno continuo a modificare le tasse per le fasce di popolazione interessate.