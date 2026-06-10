«Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività "apri e chiudi". E ancora. «Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio». «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici» ha aggiunto.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Meloni: «Italia non è Repubblica della banane, le regole si rispettano. Vogliamo ridurre ancora carico fiscale su ceto medio. No alla patrimoniale»

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Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane. Riduciamo ancora carico fiscale sul ceto medio»

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