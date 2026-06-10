Durante l’assemblea generale di Confcommercio, il presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non è una terra senza regole. Sul palco si sono affrontati temi come il fisco, i giovani, le imprese e le città. Il presidente di Confcommercio ha parlato di incertezze, mentre il presidente della Repubblica ha richiamato il dialogo e la coesione sociale.

Roma - All’Assemblea generale di Confcommercio confronto su fisco, giovani, imprese e città: Sangalli richiama l’incertezza, Mattarella invoca dialogo e coesione sociale. L’Auditorium della Conciliazione di Roma ha ospitato l’Assemblea generale di Confcommercio, appuntamento centrale per il mondo delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti. Dopo la relazione del presidente Carlo Sangalli, è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rivendicato la linea del governo sul rispetto delle regole e sul contrasto alle distorsioni del mercato. Nel suo discorso, Meloni ha usato toni netti: l’Italia, ha affermato, “non è la Repubblica delle banane” e nel Paese le norme devono essere rispettate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Meloni sfida tutti da Confcommercio: “L’Italia non è terra senza regole"

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L'INTERVENTO INTEGRALE DELLA PREMIER GIORGIA MELONI ALL'ASSEMBLEA DI CONFCOMMERCIO

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