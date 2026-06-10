La presidente del Consiglio ha partecipato all’assemblea generale di Confcommercio in un auditorium di Roma. Dopo la relazione del presidente dell’organizzazione, ha affermato che l’Italia non è una “repubblica delle banane” e ha sottolineato che senza regole non ci può essere crescita economica. La sua dichiarazione si è concentrata sull’importanza di un quadro normativo stabile per favorire lo sviluppo del settore commerciale.

L’Auditorium della Conciliazionea Roma ospita l’assemblea generale diConfcommercioe la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, è intervenuta dopo la relazione del presidenteCarlo Sangalli.La frase di apertura è stata d’impatto: “Questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perchèsenza regole non c’è mercato e non c’è crescita“. L’affermazione arriva nell’ambito delle iniziative di contrasto alleattività commerciali“che chiudono dopo pochi mesi e senza mai pagare le tasse, per poi riaprire poco dopo sotto altro nome”. Di queste, quelle chiuse fino ad ora sono24mila, per lo più gestite da immigrati, “magari entrati illegalmente che danno vita a una concorrenza sleale“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni a Confcommercio: ‘Questa non è la Repubblica delle banane, senza regole non c’è crescita’

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Meloni: Italia non è Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole

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Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo interven x.com

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