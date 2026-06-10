Il presidente del Consiglio è intervenuto all’assemblea generale di Confcommercio, la prima volta in dieci anni. Durante il discorso, ha affermato che “questo è il tempo dell’Italia”. Ha anche rivolto parole di critica nei confronti di chi sostiene l’introduzione di nuove tasse patrimoniali, definendoli “gufi” e “fan della patrimoniale”. L’intervento ha suscitato reazioni nel settore e tra gli osservatori.

Dieci anni. Tanto era passato dall’ultima volta che un presidente del Consiglio aveva partecipato all’assemblea generale di Confcommercio. Giorgia Meloni lo ricorda subito dal palco e trasforma l’appuntamento in una sorta di bilancio politico ed economico della legislatura. Ma soprattutto in una risposta, numeri alla mano, a chi per anni ha raccontato un’Italia destinata al declino. Meloni da Confcommercio: “Questo è il tempo dell’azione”. «Questo è il tempo dell’azione ed è anche il tempo dell’Italia», scandisce la premier all’Auditorium della Conciliazione davanti alla platea guidata da Carlo Sangalli, rivendicando un rapporto costruito con il mondo delle imprese sul confronto e non sulle contrapposizioni ideologiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Meloni da Confcommercio: “Questo è il tempo dell’Italia”. E zittisce i gufi e i fan della patrimoniale

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