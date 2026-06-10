Il governo assicura che non ci sarà una patrimoniale e che ci saranno riduzioni fiscali per il ceto medio. Il ministro ha dichiarato che l’obiettivo è favorire la crescita del patrimonio personale, dopo anni di sacrifici. Ha inoltre precisato che questa non è la “Repubblica delle banane”. La posizione ufficiale esclude aumenti fiscali sul patrimonio e si concentra su misure di alleggerimento fiscale.

Milano, 10 giugno 2026 – “Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio, dopo decenni di lavoro e sacrifici”. All’Assemblea di Confcommercio. Di fronte al presidente Carlo Sangalli, che appena chiesto una “riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro”, Giorgia Meloni si impegna a “fare di più per alleggerire carico fiscale su ceto medio ”. L’ipotesi di una patrimoniale per i ricchi, evocata a sinistra, è invece fuori dagli orizzonti del governo. La premier blandisce la platea di imprenditori ed esercenti, sottolineando che è “da 10 anni che un premier non partecipa alla vostra assemblea”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Meloni rassicura Confcommercio: “Meno tasse sul ceto medio, nessuna patrimoniale. Questa non è la Repubblica delle banane”

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