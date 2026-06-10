Il premier ha affermato che l’Italia non è una “repubblica delle banane” e ha escluso l’introduzione di una patrimoniale. Ha inoltre sottolineato la necessità di ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Durante un intervento, ha ricordato che nel paese si rispettano le regole e che senza di esse non ci sono mercati né imprese sane.

«Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività "apri e chiudi". E ancora. «Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio». «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici» ha aggiunto.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meloni: «Italia non è Repubblica della banane, no patrimoniale. Giù il carico fiscale sul ceto medio»

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Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane. Riduciamo ancora carico fiscale sul ceto medio»

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