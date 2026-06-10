Meloni propone un’etichetta obbligatoria per i contenuti con IA

Notizia in breve

Il governo ha annunciato l’introduzione di un’etichetta obbligatoria per i contenuti generati da intelligenza artificiale. La misura mira a distinguere chiaramente i video e le immagini manipolate da quelli autentici. Rimangono aperti i dubbi sulla capacità delle tecnologie di identificare tutte le immagini alterate e sui limiti tecnici dell’etichetta stessa. Nessuna data è stata ancora comunicata per l’entrata in vigore della norma.