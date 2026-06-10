Meloni propone un’etichetta obbligatoria per i contenuti con IA

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato l’introduzione di un’etichetta obbligatoria per i contenuti generati da intelligenza artificiale. La misura mira a distinguere chiaramente i video e le immagini manipolate da quelli autentici. Rimangono aperti i dubbi sulla capacità delle tecnologie di identificare tutte le immagini alterate e sui limiti tecnici dell’etichetta stessa. Nessuna data è stata ancora comunicata per l’entrata in vigore della norma.

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? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica positiva del primo trimestre accelera l’adozione di tecnologie che richiedono nuove regole di trasparenza. Fonte Eurostat? Meloni propone l’obbligo di etichettatura per i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Durante l’assemblea di Confcommercio a Roma, la Presidente del Consiglio Meloni ha presentato una proposta internazionale per identificare chiaramente i contenuti prodotti tramite algoritmi. L’obiettivo è introdurre una sovraimpressione obbligatoria che indichi l’origine artificiale di immagini o video. Questa misura serve a prevenire la diffusione di materiale falso, come ad esempio una foto della premier in camicia da notte che risulterebbe priva di fondamento reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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