Una nuova proposta di legge mira a introdurre un reato specifico per la diffusione di contenuti sessualmente espliciti generati con l’intelligenza artificiale. La commissione competente ha deciso di includere questa fattispecie nel codice penale, con l’obiettivo di contrastare la creazione e la distribuzione di materiale che può ledere la dignità delle persone. La proposta mira a rafforzare le norme contro la produzione di contenuti online di natura sessuale non consensuale.

Introdurre una fattispecie di reato che punisca la diffusione di contenuti sessualmente espliciti generati con sistemi di intelligenza artificiale, ovvero il 'deepnude': è una delle proposte contenute dalla relazione sulla "dimensione digitale della violenza contro le donne" approvata stamani all'unanimità dalla Commissione Femminicidio. Relatrici sono state la presidente della Commissione Martina Semenzato, la deputata Sara Ferrari e la senatrice Elena Leonardi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione Femminicidio, 'sia reato generare contenuti sessuali con l'IA'

Notizie correlate

Leggi anche: Ora basta un prompt per generare una canzone con l’IA di Google: cos’è Lyria 3

Indagini su scambi con l’IA per presunti contenuti antisemitiA Palermo sono stati formalmente iscritti nel registro degli indagati due cittadini, entrambi residenti nella provincia del capoluogo siciliano,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 'La violenza economica sia un reato', la Commissione femminicidio approva la relazione; Femminicidio, approvata in commissione la Relazione sulla Violenza Economica di genere; La violenza economica di genere sia reato da codice penale; La violenza economica sia un reato, la Commissione femminicidio approva la relazione.

Commissione Femminicidio, 'sia reato generare contenuti sessuali con l'IA'Introdurre una fattispecie di reato che punisca la diffusione di contenuti sessualmente espliciti generati con sistemi di intelligenza artificiale, ovvero il 'deepnude': è una delle proposte contenute ... ansa.it

La violenza economica sia un reato, la Commissione femminicidio approva la relazioneInserire nel codice penale, in particolare nella formulazione del reato 572 del codice penale, maltrattamenti in famiglia, il concetto di violenza economica quale modalità di integrazione del reato, ... ansa.it

Approvata la relazione per il contrasto alla violenza economica di genere: un importante risultato da parte della Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul femminicidio, per cui ringraziamo tutti i suoi componenti e la presidente Martina Semenzato - facebook.com facebook

"La violenza economica sia un reato", la Commissione femminicidio approva la relazione. "Si introduca l'educazione all'autonomia economica nelle scuole e nelle università" #ANSA x.com