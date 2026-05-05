Spotify introduce un badge per distinguere i contenuti creati con l’IA

Spotify ha annunciato l’introduzione di un nuovo badge chiamato “Verificato da Spotify” che serve a distinguere i contenuti creati dagli esseri umani da quelli generati dall’intelligenza artificiale. La funzione mira a fornire maggiore chiarezza agli utenti sulla provenienza delle produzioni pubblicate sulla piattaforma. L’azienda ha comunicato che il badge sarà visibile accanto ai contenuti certificati e sarà applicato a tutte le produzioni che rispettano i criteri stabiliti.

Spotify ha annunciato l’introduzione del badge “Verificato da Spotify”, un sistema di certificazione volto a distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall’ intelligenza artificiale. La spunta verde appare sul profilo e sulla ricerca di un’artista solo se soddisfa gli standard definiti per la dimostrazione di autenticità e fiducia. L’azienda spiega che «i profili che sembrano rappresentare principalmente artisti generati dall’IA non sono idonei per la verifica». Deezer, una piattaforma di streaming musicale rivale di Spotify, ha recentemente condiviso dei dati che dimostrano come il 44 per cento dei caricamenti quotidiani sui servizi di streaming musicale siano generati da IA.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Spotify introduce un badge per distinguere i contenuti creati con l’IA Notizie correlate Spotify: arriva la spunta verde per distinguere gli artisti reali? Cosa scoprirai Come farà Spotify a distinguere un musicista umano da un algoritmo? Quali requisiti fisici serviranno agli artisti per ottenere la... Il cervello umano contro l’algoritmo: le tre competenze chiave per distinguere i contenuti veri dai video falsificati su internetUno studio scientifico rivela che l'essere umano supera l'intelligenza artificiale nel riconoscere i video deepfake. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spotify introduce il badge Verificato: la mossa per tutelare gli artisti umani dall’AI; Spotify lancia il badge verificato che distingue l’IA; Spotify introduce la spunta verde: un badge per salvare la musica umana dall'invasione dell'IA; Spotify introduce gli artisti verificati per distinguere la musica AI. Spotify introduce un badge per distinguere i contenuti creati con l’IASpotify introduce un badge per distinguere le produzioni umane dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. lettera43.it Spotify introduce il badge Verificato: distinguere l’IA dalla musica umanaSpotify lancia un badge per distinguere la musica generata dall'IA da quella umana, garantendo autenticità ai contenuti. mrw.it Spotify difende i musicisti veri: arriva la spunta verde contro l'IA Il colosso svedese introduce il badge "Verificato da Spotify": una spunta verde riservata a chi ha concerti, merchandising e una presenza reale dentro e fuori la piattaforma #b9 #siamolart9 - facebook.com facebook