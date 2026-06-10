Intelligenza artificiale Meloni | Siamo indietro occorre accelerare E attacca | Italia non è repubblica delle banane

La presidente del Consiglio ha annunciato l’approvazione dei decreti attuativi sulle norme per l’intelligenza artificiale in Italia durante un evento a Roma. Ha affermato che il paese è in ritardo rispetto ad altri e che bisogna accelerare sul tema. Nel suo intervento, ha anche commentato che l’Italia non è una repubblica delle banane.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto l’assemblea di Confcommercio a Roma per annunciare l’approvazione dei decreti attuativi sulle norme che regoleranno l’uso dell’intelligenza artificiale in Italia. “Stiamo facendo un po’ tardi, ma in mattinata era convocato un Consiglio dei Ministri proprio per questo”, ha detto Giorgia Meloni dal palco dell’associazione che ha definito “una delle colonne del sistema Italia”. Un passaggio, quello sull’AI, che la premier ha incorniciato come “una delle questioni più complesse del nostro tempo”. La riunione di governo, convocata in mattinata, mira a tradurre in decreti operativi il quadro normativo di riferimento, in un settore dove l’Europa cerca di ritagliarsi un ruolo da protagonista di fronte all’accelerazione globale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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