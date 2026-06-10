“Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c’è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c’è crescita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea di Confcommercio, sottolineando le misure varate dal governo contro le cosiddette attività ‘ apri e chiudi “. Meloni ha ricordato il contrasto a quello che ha definito un “fenomeno odioso”, ovvero “quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo, non pagando le tasse. Finora – ha rimarcato – ne abbiamo chiuse... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “L’Italia non è la repubblica delle banane. Abbiamo fermato 24mila imprese ‘apri e chiudi’”

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Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane. Riduciamo ancora carico fiscale sul ceto medio»

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Meloni all’assemblea di Confcommercio: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”Durante un intervento a Roma, la presidente del consiglio ha affermato che l’Italia non è la Repubblica delle banane.

Temi più discussi: Prima l'assenza al summit in Montenegro, poi quella al vertice di Londra con Zelensky. Le opposizioni incalzano Meloni: Ha condannato l'Italia all'irrilevanza; Vertice saltato, la linea di Meloni: Nessun caso diplomatico. La distanza dai Volenterosi e la competizione con Macron; I paesi europei potranno spendere di più per l’energia, ma non come chiedeva l’Italia; Meloni diserta il vertice Ue-Balcani.

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Meloni a Confcommercio: L’Italia non è repubblica delle banane, no alla patrimonialeNo alla patrimoniale, sì al taglio di tasse al ceto medio. Questa la linea fiscale del governo ribadita da Meloni che è intervenuta all’assemblea di Confcommercio nell’intervento. La prima volta di u ... repubblica.it