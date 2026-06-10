Meloni all’assemblea di Confcommercio | L’Italia non è la Repubblica delle banane

Notizia in breve

Durante un intervento a Roma, la presidente del consiglio ha affermato che l’Italia non è la Repubblica delle banane. Ha partecipato all’assemblea di Confcommercio e ha espresso questa dichiarazione in risposta a critiche rivolte al paese. La frase è stata pronunciata in un contesto di discussione politica e economica, senza ulteriori dettagli sui temi trattati durante l’evento.