Meloni all’assemblea di Confcommercio | L’Italia non è la Repubblica delle banane

Da tv2000.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un intervento a Roma, la presidente del consiglio ha affermato che l’Italia non è la Repubblica delle banane. Ha partecipato all’assemblea di Confcommercio e ha espresso questa dichiarazione in risposta a critiche rivolte al paese. La frase è stata pronunciata in un contesto di discussione politica e economica, senza ulteriori dettagli sui temi trattati durante l’evento.

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L’intervento della Presidente del consiglio Meloni all’assemblea di Confcommercio a Roma: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Meloni all'assemblea di Confcommercio: L'Italia non è la Repubblica delle banane

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