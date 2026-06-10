La premier ha spostato l’attenzione sul tema della legalità economica e del rispetto delle regole, rivendicando le misure adottate dall’esecutivo contro le attività cosiddette “apri e chiudi” e contro chi opera fuori dai principi della concorrenza corretta: “L'Italia non è la Repubblica delle banane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Assemblea Confcommercio 2026, Meloni contro le ‘attività apri e chiudi’: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”

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Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane. Riduciamo ancora carico fiscale sul ceto medio»

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il taglio delle tasse è uno degli obbietivi di questo governo ha detto #Meloni all'assemblea di Confcommercio.... Giorgié er mandato tuo è quasi finito e le tasse so solo aumentate, a buciarda! x.com

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Meloni: Italia non è Repubblica banane, regole si rispettanoL'Italia non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Così la presidemte del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea generale di Confcommercio, sottolineando come ... adnkronos.com