Assemblea Confcommercio 2026 Meloni contro le ‘attività apri e chiudi’ | L’Italia non è la Repubblica delle banane
La premier ha spostato l’attenzione sul tema della legalità economica e del rispetto delle regole, rivendicando le misure adottate dall’esecutivo contro le attività cosiddette “apri e chiudi” e contro chi opera fuori dai principi della concorrenza corretta: “L'Italia non è la Repubblica delle banane. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Meloni: «L'Italia non è la Repubblica della banane. Riduciamo ancora carico fiscale sul ceto medio»
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Temi più discussi: Il 10 giugno a Roma l’Assemblea Generale; Il Presidente Meloni all'Assemblea di Confcommercio; Il Presidente Meloni all’Assemblea di Confcommercio; Confcommercio Chieti all'assemblea generale nazionale di Roma con Sangalli e Meloni.
il taglio delle tasse è uno degli obbietivi di questo governo ha detto #Meloni all'assemblea di Confcommercio.... Giorgié er mandato tuo è quasi finito e le tasse so solo aumentate, a buciarda! x.com
Alla vigilia dell' assemblea generale di Confcommercio di domani 10 giugno a Roma alla quale presenzierà la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, il presidente Sangalli fa il punto della situazione e le previsioni per il 2026, fotografando una situazion facebook
Meloni all'assemblea di Confcommercio: 'L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano'La premier da Confcommercio: 'Vogliamo ridurre ancora carico fiscale su ceto medio'. Il messaggio di Mattarella: 'Le parti sociali contribuiscano alla coesione sociale'. Sangalli: 'Il Paese ce la può ... ansa.it
Meloni: Italia non è Repubblica banane, regole si rispettanoL'Italia non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Così la presidemte del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea generale di Confcommercio, sottolineando come ... adnkronos.com