Meloni | i negozi di prossimità sono pilastri sociali del Paese
Il governo intende sostenere i negozi di prossimità come elementi chiave del tessuto sociale. Si valuta l’introduzione di misure concrete per proteggere il commercio locale, specialmente nei borghi, e per affrontare la competizione delle piattaforme digitali. Le proposte includono interventi di sostegno economico e regolamentazioni mirate, anche se non sono stati ancora definiti dettagli specifici. La priorità è preservare la presenza dei negozi tradizionali nel contesto urbano e rurale.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL conferma la vitalità dei negozi di prossimità come motore sociale ed economico. Fonte Eurostat? Meloni difende il commercio fisico durante l’assemblea di Confcommercio a Roma. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito, durante l’assemblea di Confcommercio tenutasi a Roma il 10 giugno 2026, l’insostituibilità dei negozi di prossimità rispetto ai modelli di vendita digitale. Parlando davanti ai rappresentanti delle imprese, il capo del governo ha sottolineato come le attività commerciali fisiche costituiscano un pilastro fondamentale per la struttura sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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