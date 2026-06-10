Meloni | i negozi di prossimità sono pilastri sociali del Paese

Notizia in breve

Il governo intende sostenere i negozi di prossimità come elementi chiave del tessuto sociale. Si valuta l’introduzione di misure concrete per proteggere il commercio locale, specialmente nei borghi, e per affrontare la competizione delle piattaforme digitali. Le proposte includono interventi di sostegno economico e regolamentazioni mirate, anche se non sono stati ancora definiti dettagli specifici. La priorità è preservare la presenza dei negozi tradizionali nel contesto urbano e rurale.