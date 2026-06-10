Meloni | i negozi di prossimità sono pilastri sociali del Paese

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo intende sostenere i negozi di prossimità come elementi chiave del tessuto sociale. Si valuta l’introduzione di misure concrete per proteggere il commercio locale, specialmente nei borghi, e per affrontare la competizione delle piattaforme digitali. Le proposte includono interventi di sostegno economico e regolamentazioni mirate, anche se non sono stati ancora definiti dettagli specifici. La priorità è preservare la presenza dei negozi tradizionali nel contesto urbano e rurale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL conferma la vitalità dei negozi di prossimità come motore sociale ed economico. Fonte Eurostat? Meloni difende il commercio fisico durante l’assemblea di Confcommercio a Roma. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito, durante l’assemblea di Confcommercio tenutasi a Roma il 10 giugno 2026, l’insostituibilità dei negozi di prossimità rispetto ai modelli di vendita digitale. Parlando davanti ai rappresentanti delle imprese, il capo del governo ha sottolineato come le attività commerciali fisiche costituiscano un pilastro fondamentale per la struttura sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

meloni i negozi di prossimit224 sono pilastri sociali del paese
© Ameve.eu - Meloni: i negozi di prossimità sono pilastri sociali del Paese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Venezia, Martella propone sussidi IMU per i negozi di prossimitàUn consigliere comunale ha presentato una proposta per ridurre l’IMU sui negozi di prossimità a Venezia, con l’obiettivo di sostenere le attività...

Leggi anche: Meloni: Ecco i tre pilastri del piano casa

Temi più discussi: Governo in ordine sparso, Meloni chiede italianità. La Lega tifa per il terzo polo; Dal blocco navale ai rimpatri: l’offensiva di Meloni sull'immigrazione. La mossa anti Vannacci; Giorgia Meloni accelera sulla Legge elettorale; Sessualità consapevole, se ne parla a scuola.

meloni i negozi diMeloni contro i negozi apri e chiudi degli immigrati. A Roma più di 3.000 minimarketLa Presidente del Consiglio è intervenuta a Confcommercio. Nella Capitale l’imprenditoria italiana più vitale di quella italiana ... radiocolonna.it

meloni i negozi diMeloni ad Assemblea Confcommercio: Piattaforme online non sostituiscono i negozi(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2026 E non escludo che Sangalli fosse già Presidente dell’Associazione. Eravate già in campo nei territori, tra la gente, ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web